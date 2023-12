Tui vivirá un Nadal cheo de música cunha ampla programación que comezou onte co prendido das luces e se prolongará ata o venres 5 de xaneiro, centrada na solidariedade e sostenibilidade.

O acendido da iluminación na tarde de onte marcou o inicio desta programación festiva que enche a cidade da maxia e ilusión propias destas datas. O Paseo da Corredoira, onde está instalada unha carpa, e o Teatro Municipal de Tui son os dous escenarios principais das actividades previstas. Pero o percorrido polas distintas rúas será outro dos atractivos nestas datas grazas á decoración sostible que engalana cada recuncho.

A música ten un gran protagonismo dende o primeiro día coa actuación das Arrancaxestas de Ribadelouro tralo acendido das luces. Hoxe será a quenda da Rondalla O Mosteiro de Pexegueiro, que fará un pasarrúas a partir das 19.00 horas. Mentres as corais do Centro Social, San Telmo e Ponte das Febres actuarán na Corredoira o vindeiro sábado 9 e o domingo 10. Estas tres agrupacións achegarán tamén o seu repertorio de panxoliñas ás residencias tudenses e ao centro de día. A rúa encherase tamén coa música do alumnado do Conservatorio e da Escola de Música o xoves 14, venres 15 e xoves 21. Mentres o Teatro Municipal acollerá o Concerto de Nadal da Eurocidade o sábado 16 a cargo de Mistura Vocal, Vocalis Contrasta, a Academia de Música da Fortaleza de Valença e Kasual Quartet. O mércores 20 neste espazo actuará o alumnado do Conservatorio e da Escola de Música no seu concerto de Nadal. Mentres o venres 22 a Banda de Música Popular de Tui, e as corais Ponte das Febres, Centro Social e San Telmo ofrecerán o Concerto de Fin de Ano.

Na Biblioteca Municipal haberá obradoiros infantís nas mañás do 26 ao 29 de decembro e do 2 ao 5 de xaneiro. Precisamente este centro bibliotecario volverá celebrar do 13 de decembro ao 5 de xaneiro o seu Mercado Solidario de Libros. E carácter solidario terá tamén o calendario de 2024 que edita a Eurocidade Tui-Valença.

Non faltará unha proposta deportiva e festiva coma é a II San Silvestre Solidaria Correr e Andar coa que se despedirá o ano o domingo 31 de decembro. A programación pecharase coa Cabalgata Internacional de Reis o venres 5 de xaneiro.