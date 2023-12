O Concello de Baiona aposta por un Nadal sostible por iso é polo que por primeira vez, a través das Concellería de Festexos e da Concellería de Medio Ambiente, organiza un concurso de adornos de nadal con materiais reciclados.

Todas aquelas familias, asociacións, centros educativos...que queiran participar na primeira edición deste certame aínda están a tempo, tendo de prazo para realizar a inscrición ata o día 6 de decembro

A iniciativa do Concello de reutilizar materiais para realizar decoración de Nadal dá un paso adiante na reciclaxe e para implicar a toda a veciñanza nesta peculiar forma de adornar o municipio establece dúas categorías, unha destinada ás asociacións culturais, sociais, deportivas, comunidades (de veciños, montes, augas...), grupos informais e cidadanía baionesa en xeral, e outra dirixida a institucións e centros educativos regrados e non regrados (escolas de danza, música, idiomas…). Haberá cinco premios en cada unha delas, 800 euros para o primeiro, 400 para o segundo, 200 para o terceiro e para o que quede en cuarta e quinta e posición 100 euros para cada un.

O obxectivo, sinalan dende o Concello, é promover e incentivar a creatividade e implicar á poboación e a todos os sectores da sociedade baionesa na decoración do Nadal coa premisa ambiental de reciclar, reducir e reutilizar

A documentación para a inscrición no certame está dispoñible na Oficina de Rexistro do Concello, a través da Sede electrónica ou na páxina web do Concello de Baiona, onde tamén se poden consultar as bases. A inscrición debe realizarse presencialmente no rexistro ou de xeito telemático.

A temática do concurso estará vinculada á decoración de Nadal de tamaño xigante ou medio para os exteriores elaborados na súa maioría con materiais de refugallo como papeis, tarxetas, botellas de plástico, cds, tapacubos, aneles de lata, latas, tetrabriks, rodas de bici, tubos de cableado, madeiras, cortiza, teas, etc.... susceptibles de transformarse nun elemento ou peza decorativa de temática do Nadal como bolos de natividade, grilandas, faroleiros, bonecos de neve, árbores e calquera outra figura propia do Nadal. Terán que ter a robustez suficiente para soportar as inclemencias meteorolóxicas. Quedan excluídos o cristal e a porcelana ou outros que pola súa fraxilidade de rotura puideran supoñer un risco para a poboación.

Os elementos estarán expostos durante todo este mes de decembro e principios de xaneiro, contribuíndo a crear un ambiente de Nadal orixinal e vistoso nestas datas na vila de Baiona.