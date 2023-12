O Conservatorio e Escola de Música de Ponteareas celebra a semana do 11 ao 15 de decembro as audicións do primeiro trimestre no auditorio municipal.

O luns 11, as 19.30 horas, será a primeira de piano, o martes terá lugar a do alumando de guitarra ás 17.00 horas e ás 19.30 horas será a quenda do de óboe e saxofón, o mércores 13 outro grupo de piano ás 17.00 e de gaita e violín ás 19.30, o xoves ás 17.00 horas tocarán os estudantes de vento e metal e ás 19.30 os de clarinete e frauta e, por último, o venres 15, ás 17.00 horas viola e violonchelo e ás 18.30 piano e percusión. Os concertos son abertos ao público xeral.