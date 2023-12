Promover a igualdade, previr a violencia de xénero e fomentar as relacións igualitarias e, á vez, reflexionar sobre a construción das identidades de xénero, cuestionar as relacións establecidas entre homes e mulleres ou promover unha educación afectivo-sexual igualitaria. Estes foron os obxectivos dos obradoiros audiovisuais nos que participaron estudantes de Secundaria, no marco da programación que o Concello de Nigrán organizou con motivo do 25N.

Para elo, primeiramente o alumnado, de 3º e 4º da ESO do CPI Arquitecto Palacios, IES Proval e IES Val Miñor, compartíu e comentou os produtos audiovisuais que consumen, despois recibiron formación e achegamento ao cinema desde unha perspectiva feminista e, finalmente, ensinóuselles a montar un pequeno set de gravación no que, mediante entrevistas, eles mesmos plasmaron na pantalla as súas impresións, reflexións, coñecementos adquiridos... Froito desta gravación e das que a produtora realizou das anteriores sesións, xurdiron os documentais de entre 5 e 7 minutos que se presentaron no auditorio municipal. “A mocidade domina a linguaxe audiovisual e amosa moito interese en manexala correctamente, por iso apostamos por estes obradoiros e o resultado non puido ser máis acertado. A rapazada esforzouse e participou moi activamente”, explica o alcalde, Juan González.