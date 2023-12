A biblioteca municipal de Nigrán retoma en decembro e xaneiro o horario ampliado da sala de estudo de cara aos exames universitarios, tal e como xa viña facendo e sendo a única do Val Miñor en ofrecer esta facilidade aos estudantes. En concreto, será do 4 ao 22 de decembro e do 8 ao 26 de xaneiro cando pase do horario habitual de 09.00 a 21.00 e sábados de 10.00 a 14.00 horas para abrir de luns a venres dende as 07.00 ata as 23.00 horas e sábados, domingos e festivos de 10.00 a 20.00 horas, tódolos días de xeito ininterrompido.

Este tempo extra será exclusivamente para o uso da sala de estudo, polo que a biblioteca mantén o horario (pechando o 23 e 30 de decembro, o 6 de xaneiro e o 5 de xaneiro desde ás 15.00 horas). A sala de estudo da antiga infraestrutura no Ceán contaba con 16 prazas, sendo precisamente una das grandes demandas da veciñanza, por iso a actual biblioteca foi deseñada cunha sala especial que multiplica a capacidade ata 68 postos e con iluminación independente en cada mesa, estando habitualmente ocupada ao 90%. “Gañamos un edificio moderno, acorde ás necesidades do municipio, e no que os usuarios se atopan moi a gusto, por iso está a ter moitísimo éxito a sala de estudo”, explica o alcalde, Juan González.