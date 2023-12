O Concello de Redondela, como outros da bisbarras, dan a benvida ao Nadal este fin de semana co acto de acendido das luces e decoración propios destas datas. Hoxe celebrarase na Praza do Concello e mañá terá lugar outro en Chapela, ámbolos dous contarán con animación e espectáculo para desfrute de pequenos e maiores.

Así, este tarde, ás 18.00 horas, Uxía Lambona e a Banda Molona ofrecerá un concerto diante da casa consistorial. A continuación, ás 19.00 horas, Latexo Percusión e Aves do Paraíso de Barafunda iniciarán un pasarrúas dende a Praza de Ribadavia, con animación e a Coca Simona que rematará na Praza do Concello, onde ás 20.00 horas está previsto que acenda o alumeado.

Mañá domingo repetirase o acto na Alameda de Rosalía de Castro de Chapela. Nesta ocasión, a compañía Teatro ó Cubo porá en escena a súa obra “Ghop!” ás 17.00 horas, ás 18.00 horas Paco Nogueiras presentará o seu espectáculo C@nto Contigo e ás 19.00 horas estarán un día máis As Aves do Paraíso de Barafunda e a Coca Simona animando as rúas. Procederase ao acendido das luces ás 19.45 horas.