O Concello de Mos ten prepara unha festa para dar a benvida ao Nadal. Na contorna do Pazo de Mos terá lugar mañá domingo o acto de acendido do alumeado para o cal están programadas diversas actividades. Será a partir das 18.00 horas e contará coa actuación musical do grupo King Kids e do espectáculo infantil “A Raíña da Neve”. Pensando nos máis pequenos da casa, que son os grandes protagonistas destas festas, haberá obradoiros de pintacaras e globoflexia, entre outros, canóns de neve artificial e un fotomatón, con fotos de regalo cos personaxes de “A Raíña da Neve”.

Música, deporte e teatro A programación de Nadal comeza esta mesma tarde cos cánticos de Emilio Rúa e Xosé Carlos Caneiro na Igrexa de Santa Eulalia, ás 18.30 horas. E mañá pola mañá, de 10.30 a 13.00 horas, celebrarase o Torneo solidario Always Tenis de Mesa. Xa para a vindeira semana, o mércores día 6 terá lugar o Concerto Santa Icía coa Coral Polifónica Ventos do Val; o sábado 9 Festival de Nadal das Escolas de baile deportivo Patricia Martínez e o domingo 10 os festivais “Has de cantar Torroso Gaiteiro” e Corais de Nadal e teatro infantil con “A cazola de Lola”, de Tanxarina Títeres.