Estrea de mes e inicio de nova programación cultural. No Concello do Rosal deron onte a benvida ao Nadal coa celebración do obradoiro “Un Nadal máis verde” pero as actividades non fixeron máis que empezar e quedan por diante moitas outras para festexar estas datas tan sinaladas no almanaque.

Será hoxe cando teña lugar o acendido das luces, ás 19.30 horas, nun acto na Praza do Calvario onde previamente (18.30 horas) de comezo a celebración do magosto. E xa dende pola mañá abrirá as súas portas o tradicional Mercado de Nadal do Rosal. Son unha quincena de postos, instalados no salón de exposicións do Concello, que ofrecen produtos gastronómicos e artesáns abertos ao público en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas, tanto hoxe sábado como mañá domingo.

Ademais, para a xornada dominical de mañá está tamén programada unha representación teatral a cargo do Grupo San Fins de Rebordáns de Tui. Trátase da obra “A comisión das valadas”. Será ás 19.00 horas no auditorio municipal e a entrada ten un custo de 5 euros e irá en beneficio da ANPA do CRA María Zambrano.

Xa o seguinte dos actos que figura na programación de Nadal, que rematará o 5 de xaneiro coa Festa de Reis, será o vindeiro domingo, día 10 de decembro, o XII Concerto Ecos do Nadal do que participarán as corais Vagalume de Santa María de Oia e Cantemos de Salvaterra e o Coro Ecos do Folón. Será ás 18.00 horas no auditorio municipal.