Co comezo de mes, iniciouse tamén o xa tradicional Mercado de Nadal en Tui. Son un total de 50 expositores que se poderán visitar ao longo das tres quendas en que se celebra este evento, que se clausurará o 5 de xaneiro, logo de que cheguen as Súas Maxestades de Oriente.

O espírito do Nadal inunda xa o céntrico Paseo da Corredoira nunha cita xa clásica durante estas festas na cidade, e que contribúe á dinamización da actividade comercial tudense.

As casetas de madeira nas que se instalan os postos están coidadosamente decoradas converténdose no mellor escaparate para produtos artesáns, gastronómicos, de agasallo, decoración, … que converten de novo á Corredoira nun punto de referencia na axenda do Nadal tudense e de toda a comarca.

Dende onte e ata o 5 de xaneiro, os expositores rotarán, ofrecendo unha variedade en constante cambio de produtos nas tres quendas establecidas, do 1 ao 12 de decembro, do 13 ao 24 e do 26 de decembro ao 5 de xaneiro, co que prometen unha experiencia renovada en cada visita.

A diversidade de artigos dispoñibles é un dos puntos fortes deste mercado, que presenta unha ampla gama de agasallos do Nadal confeccionados en materiais como madeira, prata, latón, vidro, coiro, resina, tecidos de gancho e punto, entre outros. Ademais, a oferta gastronómica brindará churros, chocolate, crepes, galletas, pasteis, gofres, mel, hidromel, viño quente ... Non faltará a decoración do Nadal cunha variedade interminable de artigos propios da tempada festiva.

O Mercado de Nadal de Tui consolídase coma un referente na zona e gaña forza edición a edición. Amais da actividade expositiva e de venda, non faltarán os obradoiros e a animación musical.

Árbore dos desexos

No Mercado estará situada a “Árbore dos desexos”, adornada con bolas que conteñen os desexos que plasmaron nunha tarxeta os nenos e nenas das familias ás que axuda SOS Tomiño Baixo Miño. As persoas que desexen colaborar deben recoller unha das bolas de Nadal, facer realidade ese desexo e entregalo a SOS Tomiño Baixo Miño. Esta iniciativa solidaria está promovida por EMEmedia.gal, SOS Tomiño Baixo, Viveros Nilo e o Concello de Tui.

O Mercado de Nadal, a decoración sostible, a iluminación de rúas prazas, os concertos,… brindan unha programación de Nadal única en Tui.