O Concello de Tomiño investirá máis de 35.000 euros nas seis actividades extraescolares organizadas para este curso 2023-2023, nas que xa están a participar máis de 220 nenos e nenas de todos os niveis educativos e de todos os centros do municipio. As familias, a través das ANPA, puideron seleccionar de entre 12 actividades ofertadas aquelas ás que máis lles interesaba á rapazada.

Entre as extraescolares seleccionadas para este curso atópanse dúas de nova oferta: Xogando a ser artistas, onde os máis cativos e cativos poden iniciarse no deseño e na creación artística, e Robótica con LEGO, unha innovadora actividade de iniciación á programación e á robótica. Por outra banda, o alumnado pode volver a participar este curso en Multideporte, Lingua de signos, Cociña e Inglés, esta última actividade financiada conxuntamente coa ANPA do IES Antón Alonso Ríos e que permite que o alumnado da ESO e Bacharelato reforce as súas competencias na materia.

O Concello de Tomiño promove ademais outras accións destinadas ao desenvolvemento do escolares, como axudas para a obtención de material escolar e para o uso do comedor, nas que xa o curso anterior se investiron máis de 6.000 euros. Mediante a coordinación do SEAF, dos centros educativos e da ANPA do IES Antón Alonso Ríos máis de 30 menores puideron beneficiarse destas accións.

A concelleira de Educación, Cristina Martínez, destaca entre os principais obxectivos desta iniciativa “o desenvolvemento social da rapazada e unha oferta de lecer e formación de calidade e en igualdade de oportunidades para todos os alumnos e alumnas de Tomiño”.