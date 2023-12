Un ano máis volta o xadrez ás aulas de Mos, este curso 2023-2024, como novidade, faino durante o primeiro trimestre de cara a que os escolares que se interesen pola actividade poidan pasar a formar parte do Club Xadrez Mos, entidade deportiva encargada de impartir o taller nos cinco colexios públicos do municipio.

A alcaldesa, Nidia Arévalo, acompañada da concelleira de Educación, Julia Loureiro achegáronse a compartir un intre da actividade co alumnado de 2º curso de Primaria do Colexio Pena de Francia. Alí falaron coa cativada e felicitaron a Brais Otero Nogueira, adestrador do club e encargado de impartir o Xadrez nas Aulas, pola década de vida do Club Xadrez Mos.

E é que coincide que o vindeiro ano 2024 o Club Xadrez Mos cumpre o seu décimo aniversario, cunha década de traballo tras de si, que trouxo un crecemento meteórico e exponencial do club mosense, que o levou a converterse nun dos mellores de Galicia, tanto en cantidade como en calidade de xogadores. Crecemento motivado tamén, en parte, por esta actividade que se desenvolve nos colexio públicos do municipio, promovida e financiada polo Concello de Mos, dentro do Programa de actividades durante o horario lectivo que desenvolve a Concellería de Educación. E é que, durante esta década de traxectoria, a entidade deportiva impartiu oito edicións de Xadrez nas Aulas da que saíron moitos dos xogadores do club, algúns deles converténdose en campións facendo podios a nivel autonómico e nacional. “Trátase dunha actividade pioneira e exclusiva entre os concellos da área, e probablemente de Galicia”, tal e como apuntan dende a directiva do Club Xadrez Mos.

Os obradoiros desta oitava edición de Xadrez nas Aulas lévanse a cabo dende o pasado 2 de novembro e rematarán o vindeiro martes, 5 de decembro. Un mes, catro sesións por grupo, no que os escolares descobren o taboleiro, as pezas e os seus movementos, así como a normativa básica para poder gozar dunha partida de xadrez. Un dos obxectivos de levar o xadrez ás aulas é optimizar os procesos de aprendizaxe do alumnado, entre outros beneficios.

Participan desta actividade todo o alumnado de 1º e 2º cursos de Educación Primaria dos cinco colexios públicos do municipio: CEIP de Atín-Cela, CEIP Mestre Martínez Alonso, CEIP Mestre Valverde Maio, CEIP Pena de Francia e CEIP de Petelos.

O encargado de impartir a actividade, Brais Otero Nogueira, asegura que “é un pracer inmenso escoitar a eses nenos e nenas cada semana: xoguei unha partida coa miña nai, co meu avó, co meu amigo, coa miña veciña! É de moito agrado ver a ilusión coa que acollen a nosa paixón. Seguro, na gran maioría de fogares do noso Concello hai un taboleiro escondido nalgún recuncho e, grazas á ilusión destes novos xadrecistas, todos eses taboleiros recuperáronse. Sen dúbida, é a maneira de arraigar o xadrez no noso Concello, espertando o interese dos máis pequenos. Por iso, para o Club Xadrez Mos é un orgullo realizar esta actividade cada ano. É a mellor maneira de sementar a semente da nosa paixón, o xadrez, entre os veciños e veciñas de Mos”. Na mesma liña, o adestrador do club agradece “infinitamente” ao Concello e aos centros educativos a súa predisposición e total apoio para levar a cabo a actividade. “E por suposto, a eses futuros xadrecistas pola súa ilusión, que sen dúbida nos recarga as pilas para seguir traballando e promocionando o xadrez no noso Concello”.