O Concello de Baiona ten programado o acendido da iluminación de Nadal para o vindeiro sábado, día 9. O acto dará comezo ás 19.15 horas co espectáculo de animación infantil “Duendes locos Navidad”. Ás 20.30 horas será cando se acendan as luces e de seguido actuará o grupo Los lunes al Sol Vigo. Será na Praza do Concello.

Con todo, a programación cultural deste mes de Nadal dará comezo mañá mesmo coa representación doutro espectáculo para os máis pequenos da casa, “Cacho Animalada” da Compañía Vero Rilo. Será ás 18.00 horas no multiusos de Sabarís. Para a semana seguinte, logo do acendido, están programados un festival de panxoliñas benéfico, o venres 15 ás 20.00 horas; o concerto de Nadal da Asociación Cultural Baiona Bay, o sábado 16 ás 19.00 horas, e un mercadillo de Nadal, o domingo 17 de 11.00 a 20.00 horas, todo na Praza do Concello. Nesa mesma xornada dominical tamén se celebrará a IX Ruta de papá Noeis Moteiros do Val Miñor-Rillasepas.