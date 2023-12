“Os visitantes e turistas que escollen A Guarda percorren o noso territorio grazas ás rutas, gozan da nosa natureza no Esteiro do Miño, visitan o Monte Santa Trega, descobren a vida mariñeira no porto e no Museo do Mar e degustan a nosa gastronomía e produtos locais”, indican dende o Concello.

Para completar a visita a estes recursos e para que veciños e visitantes coñezan en detalle o patrimonio e historia local ofreceranse visitas guiadas de balde coincidindo co días principais da Ponte da Constitución. Para esta campaña especial as visitas guiadas centrase nos dous grandes referentes da Guarda: o Monte Santa Trega e o porto pesqueiro xunto co casco antigo. Estas visitas guiadas realizaranse os días mércores 6, xoves 7, venres 8 e sábado 9 de decembro e non precisan inscrición previa. Os interesados tan só terán que presentarse minutos antes do comezo da visita, que será ás 12.00 horas a do Monte Santa Trega (punto de encontro, Casa Forestal) e ás 17.00 horas a outra, con saída dende a Praza do Reló. Ademais con motivo destes días festivos a Rede de Museos da Guarda conta cunha apertura ampliada. O MASAT (museo arqueolóxico), de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas; o Museo do Mar, de mércores a domingo (agás o xoves) de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a19.00 horas e o Castelo de Santa Cruz, todos os días de 10.00 a 18.00 horas. Tamén a Oficina Municipal de Turismo contará cun horario especial e estará aberta de martes a sábado de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 18.30 horas.