A pesar da previsión climatolóxica adversa de mañá domingo, o Concello de Gondomar decide manter o acto de acendido do alumeado de Nadal. “A choiva non poderá con nós, e Gondomar acenderá igualmente o seu Nadal”, explican nas redes sociais municipais. Así, como estaba previsto, ás 19.00 horas na Praza Paradela, premeráselle ao botón que iluminará tódolos recunchos da vila por estas datas tan sinaladas. Pola contra, si se suspenden as actividades e obradoiros infantís, así como o photocall. Con todo, dende o Concello convidan a toda a veciñanza a participar e desfrutar deste momento.

A programación cultural de Nadal na vila condal dará comezo hoxe mesmo, coa celebración da gala solidaria “Gondomar camiña con Uxía e a NF1” que chega este ano a súa quinta edición. Organizada pola Asociación Galega Tecendo Sonhos AGALTES, terá lugar no auditorio Lois Tobío a partir das 16.30 horas, e nela actuarán a Escola LDanzia e Copa Rota. Todo o recadado será destinado aos gastos, seguimento e tratamento de Uxía Fernández Novoa na unidade do Hospital San Joan de Deu en Barcelona. Xa o mércores día 6 , ás 18.00 horas, inaugurarase o belén artesanal en movemento instalado no Centro Neural. O venres 8, ás 19.00 horas, celebrarase o concerto de Nadal Tradisión, no auditorio Lois Tobío, no mesmo lugar no que ao día seguinte haberá “Contos no Nadal”. E para rematar a semana, o domingo 10, certame de corais de Nadal, ás 18.00 horas na Praza Escolas Vellas.