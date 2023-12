A Asociación de Veciños Castro e Ladeira xa dispón das imaxes que compoñen o seu particular calendario do 2024. Para elo, convocou un concurso de debuxo do que cal xa deu a coñecer aos gañadores e fixo entrega de premios. Foi nun acto no multiusos do Mercado de Sabarís, que contou coa participación do alumnado do CEP Sabarís.

O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez, foi o encargado xunto cos directivos da asociación de facer a entrega de premios aos estudantes gañadores. “A elección dos premiados resultou difícil, pois os traballos presentados prostraron un nivel extraordinario”, aseguraron No acto tamén participaron o concelleiro de Cultura, Policarpo Vilar, e a concelleira de Política Social e Asociacionismo, Ana María Iglesias, así como membros da Dirección do centro escolar e profesorado.