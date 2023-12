O Rosal quenta motores para acoller unha nova edición da súa tradicional San Silvestre. O Concello xa abriu o prazo de inscrición para participar en calquera das dúas probas que se realizarán: unha andaina de 2.300 metros para a cativada e unha carreira non competitiva de 4 quilómetros.

A andaina sairá ás 11.00 horas dende o pavillón municipal cara a Simón do Mazo para percorrer a rúa dos Castros, Campo da Feira, Camiño da Gandarela e Estrada da Morraceira para continuar polo Camiño Campo da Feira, a rúa Simón do Mazo e rematar na Praza do Calvario.

Alí tamén rematará a carreira, que sairá ás 12.00 horas dende o pavillón para recorrer a rúa dos Castros, Campo da Feira, Camiño da Gandarela, Camiño da Laxe, Camiño Tiarxo, Camiño Laxe do Campo, Camiño a Maceira, Estrada da Morraceira, Estrada de Furnos e Camiño Pampaloas para continuar polo camiño Campo da Feira e a rúa Simón do Mazo ata a Praza do Calvario.

As dúas probas rematarán cunha gran chocolatada e sorteo de premios.

As persoas interesadas en participar nesta cita co deporte saudable poden anotarse ata o vindeiro 27 de decembro enchendo o formulario de inscrición cos seus datos persoais na web municipal, orosal.gal