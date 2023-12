O Concello da Cañiza inicia hoxe o Nadal co tradicional acendido do alumeado.

Será nun acto previsto para ás 20.00 horas na Praza Maior, onde está instalada tamén unha gran árbore con iluminación propia destas datas.

Nas redes sociais municipais indican que, se o tempo acompaña, servirase unha “chocolatada cañicense” para todas as persoas asistentes.

As luces decorarán as rúas, espazos públicos e outros lugares do municipio ata pasado o Día de Reis.