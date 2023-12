A Asociación Española contra o Cancro do Porriño ten aberto xa o seu tradicional mercadillo de Nadal co ánimo de recadar fondos para axudar ás persoas enfermas de cancro e ás súas familias.

O mercadillo solidario, que conta coa colaboración do Concello do Porriño, estará aberto ata o 20 de decembro no número 62 da rúa Ramón González e pode visitarse de luns a sábado en horario de 10.00 a 13.00 e de 17.00 a 20.00 horas.

No mesmo poderase atopar decoración de Nadal elaborada polas voluntarias da asociación e tamén moitos artigos doados polos comerciantes do Porriño.