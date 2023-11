A crecente despoboación da parroquia tomiñesa de Goián é o fío condutor da última longametraxe do Grupo San Roquiño. A estrea de “Goián vaciado” foi todo un éxito. Pola alfombra vermella desfilaron ao longo de dúas xornadas, realizándose dous pases cada día, actores, actrices e equipo técnico, así como todo o público, entre eles a alcaldesa Sandra González, que se achegou para coñecer o último traballo, e xa van dez (seis películas e catro curtas), deste colectivo integrado por veciños de Tomiño de tódalas idades.

Co guión de Elena e Reme Carrera e a música do compositor Andrés Álvarez no filme, na que unha vez máis a propia veciñanza encarna aos personaxes máis particulares, pódese apreciar o que asemella a un pobo pantasma, provocado pola baixada da natalidade e o envellecemento da poboación. Desesperados por reverter esa situación, os poucos veciños que quedan, liderados pola oposición municipal, buscan unha solución e poñen en marcha un plan coa esperanza de que Goián volva recuperar a prosperidade doutra época.

A película foi feita coa colaboración da Comunidade de Montes de Goián, da Comisión de Festas da Virxe dos Remedios e San Cristovo, do Concello de Tomiño e coa predisposición e axuda de numerosas persoas que cederon espazos e material necesarios para a gravación.

O Grupo San Roquiño conta cunha canle de YouTube na cal se atopan os seus traballos. Para ver este último, haberá que agardar e que remate a xira que o leva por toda a comarca.

Solidariedade

Foi unha tarde cargada de moito humor e tamén solidariedade. E é que o evento tamén tivo a súa parte benéfica que se materializou no prezo da entrada, para o cal se solicitou un quilo de produto non perecedoiro que destinaron integramente ás entidades SOS Tomiño e Conrazones.

Así, dende a organización confirman que se recolleron un total de 711 quilos de alimentos.