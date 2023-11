Tomiño prepárase para o seu “Nadal voluntario, Nadal solidario”. En colaboración co Centro de Día e coas residencias da terceira idade, o grupo de voluntariado da OMIX do Concello de Tomiño vén de poñer en marcha unha campaña especial para levar o espírito do Nadal aos corazóns das persoas maiores do municipio. “Queremos encher de sorrisos estas festas, especialmente para as nosas avoas e avós, persoas que tanta importancia teñen para todas e todos nós”, salienta a alcaldesa, Sandra González.

Para levala a cabo, búscanse veciños e veciñas voluntarias que preparen agasallos feitos preferiblemente a man xunto cunha nota manuscrita personalizada que se farán chegar a cada unha das persoas usuarias destes centros tomiñeses, pequenas expresións de agarimo nun momento do ano tan especial. Inscrición aberta As persoas interesadas en participar nesta iniciativa poden inscribirse xa a través da web municipal (tomino.gal/inscricion-nadal-voluntario-nadal-solidario/). Unha vez realizada a inscrición, o Concello contactará con elas para darlle información máis detallada da persoa maior asignada.