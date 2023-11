O auditorio Lois Tobío de Gondomar acolle mañá a representación teatral “Backstage”. Trátase do primeiro espectáculo de Negro López, compañía viguesa formada polo performer e clown Iván Dávila e o o músico e actor Brais Iriarte.

Unha divertida proposta familiar na cal a música en directo, o mimo e a interacción co público fan as delicias de grandes e pequenos. Charles Chaplin, Buster Keaton ou Jacques Tati son algúns dos referentes que o grupo utiliza para abordar temas como o valor da amizade, a libre expresión das emocións e a comunicación.

A función dará comezo ás 18.00 horas e as entradas teñen un prezo de 2,50 euros, que se poden adquirir na web taquilla.concellodegondomar.gal ou no despacho de billetes dende media hora antes do inicio.