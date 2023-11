Coas vistas postas xa na época de Nadal, o Concello de Salvaterra de Miño anunciou unha nova edición do seu campus de conciliación e tamén a celebración dun mercadillo.

Co inicio das vacacións de Nadal nos centros escolares moitas familias atópanse con grandes dificultades para conciliar a vida laboral e familiar. É por iso que dende o Concello tenen a man organizando este programa que está dirixido a nenas e nenos nados entre os anos 2012 e 2020. Ofértanse un máximo de 55 prazas que se outorgarán por orde de entrada no rexistro. Así, o prazo de formalizar as solicitudes comezou xa o pasado martes, prolongándose ata o vindeiro, 21 de novembro, ou ata esgotar. Este debe realizarse a través de sede electrónica ou ben presencialmente no rexistro do Concello, de 09.00 a 14.00 horas.

O campamento levarase a cabo durante os días 22, 26, 27, 28 e 29 de decembro e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro nas instalacións do CEIP Infante Felipe. O horario será de 09.00 a 14.00 coa posibilidade de aula matinal, habendo un mínimo de 10 nenos, de 07.30 a 09.00 horas. O prezo do campus é de 25 euros e de 20 euros a maiores se se fai uso da aula madruga.

15 e 16 de decembro

Por outra banda, a Praza do Concello acollerá un mercadillo de Nadal. Será os días 15 e 16 de decembro e aqueles comercios, artesáns e asociacións interesadas poderán participar deste evento que comezará o venres 15 coincidindo coa inauguración da decoración da praza polo alumnado dos centros educativos, especialmente do ciclo de Carpintaría do IES Salvaterra de Miño.

O Concello busca ofrecer con este mercado un espazo visible a asociacións, comerciantes e artesáns para expor os seus produtos. As prazas para ocupar os postos son limitadas, polo que todas aquelas persoas e entidades interesadas deben inscribirse enviando os seus datos por correo electrónico ao enderezo comunicacion@concellodesalvaterra.org

O venres o mercadillo abrirá de tarde, dende as 16.30 ata as 20.30 horas e o sábado estará durante toda a xornada, pola mañá de 10.00 a 14.00 horas e pola tarde, igualmente, de 16.30 a 20.30 horas.