Recompensar aqueles traballos fotográficos que mellor contribúan á defensa e difusión dos valores contra a violencia de xénero é o principal obxectivo do concurso de fotografía convocado polo Concello de Salceda de Caselas. O certame “Enfocando contra a violencia de xénero” chega este ano á súa terceira edición. Con el preténdese sensibilizar á cidadanía, especialmente ás persoas mais novas, e lanzar un berro contra a violencia exercida polos homes contra as mulleres polo único feito de ser mulleres.

Os traballos premiados serán os que reúnan, ademais de calidade técnica, mensaxes contundentes de rexeitamento a todas as formas de violencia de xénero. Imaxes de denuncia, visibilización, reivindicación e prevención da violencia, reforzando os principios e valores da igualdade.

As persoas interesadas en participar teñen de prazo ata o 27 de novembro para enviar as súas fotografías (máximo dúas) ao enderezo de correo electrónico igualdade@salcedadecaselas.gal co asunto ‘III Concurso de Fotografía’. Esta debe ir asinada pseudónimo xunto con outro arquivo que conteña o título da obra e o nome, a dirección, teléfono e DNI do autor ou autora. A fotografía seleccionada será premiada cunha tablet de última xeración e libros.

Para obter unha maior información, poden consultarse as bases na web salcedadecaselas.gal.