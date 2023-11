Dende os máis tradicionais como poden ser os ovos rotos con zorza, empanada, lentellas, bocatín ou patacas con carne ata outros máis innovadores como perrito gourmet, cabaciña gratinada, taco de cochinita pilbilou spring dog roll, sen esquecernos tampouco dos que gardan sorpresa ao non especificar no seu nome o tipo de petisco, é o caso do “degusta sorpresa”, “que carallo é isto?” ou “o trío”. Así ata un total de 37 petiscos, ao prezo único dun eruo, son os que conforman a lista participante dunha nova edición da ruta de petiscos e tapas “D’Gusta Porriño” que cada mes de novembro converte á capital da Louriña nun bo lugar para quedar cos amigos ou en familia.

Organizada pola Asociación de Hostaleiros do Porriño (Ahospor) en colaboración co Concello, a iniciativa celébrase todos os venres e sábados, de 19.00 a 23.00 horas, en 37 restaurantes, bares e cafeterías do municipio.

Ademais, como cada ano, participar pode ter premio. No tríptico informativo pódense atopar catro espazos en branco que deben cubrirse, no momento da consumición, con catro selos de establecementos diferentes. Unha vez reunido os catro hai que encher o cupón cos datos persoais e depositalo nun dos locais participantes. Deste xeito entrarase no sorteo de 1.000 euros en vales de compra para gastar na hostalería e comercio do Porriño. Outorgaranse un vale de 500 euros e 10 vales de 50 euros cada un