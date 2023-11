Luis Alberto Hernando, tripla campión do mundo de trail, ofrece hoxe unha charla-coloquio na Guarda con motivo da celebración do Trail do Trega. O encontro, moderado polo xornalista Terio Carrera, dará comezo ás 19.30 horas nos baixos do Concello e está aberto, de xeito gratuíto, a calquera persoa que estea inscrita na décima edición desta competición deportiva que se celebra esta fin de semana na vila mariñeira.

O X Trail do Trega iníciase hoxe mesmo, a partir das 16.00 horas, coa saída da andaina que ten unha distancia de 10 quilómetros. Mañá domingo será o día grande desta proba integrada na Pontevedra Trail League e que consta de dúas distancias, unha de 19 quilómetros e 900 metros de desnivel, na que participará tamén Luis Alberto Hernando, e outra de 12 quilómetros con 450 metros de desnivel. A hora e punto de saída será o mesmo para as dúas, as 10.00 horas na rúa Rosalía de Castro, e compartirán parte do percorrido. Outra das novidades desta edición foi o límite de prazas, marcado en 200 para cada modalidade, “xa que o Monte Santa Trega é un ben patrimonial e non pode, nin debe, estar saturado de corredores”, sinalaron fontes municipais. O Concello da Guarda, en colaboración con NOKO 360 sports consulting, a Deputación de Pontevedra e comunicades de montes de A Guarda e Camposancos, organiza esta proba que será a terceira e última competición correspondente á Liga Pontevedra Trail 2023, despois das do Monte Aloia e Muíños do Folón, poñendo punto e final á liga para este ano. “Os deportistas que xa participaron en anteriores edicións coñecen ben as fabulosas vistas que ofrece o monte Santa Trega, o segundo lugar máis visitado de Galicia, só por detrás da Catedral de Santiago. Os que se apunten por primeira vez descubrirán unha experiencia única ver as augas do Atlántico bañando a vila guardesa, unha imaxe que sempre se lembra e queda para o recordo”, destacan dende o Concello.