O Rosal convértese na sede no Baixo Miño da Liga Nacional de Futbolín. Este xogo tradicional conta con moita afección na comarca e con dous antigos campións de España en movementos F-2 en 2010, Carlos Álvarez, Sevi, e Dani Rodríguez, Tanza.

Nesta ocasión, a Liga reúne a 14 equipos con xogadores do Rosal, Tomiño e A Guarda. Segundo a Liga Nacional de Futbolín haberá premios en metálico e trofeos para os mellores clasificados e clasificadas e pases gratuítos para xogar o Campionato de España 2023 que se celebrará en Lalín os vindeiros 2 e 3 de decembro

O Concello do Rosal apoia esta iniciativa xunto a comercios e locais de lecer do Baixo Miño. Forman parte así dun proxecto deportivo-cultural posto en marcha e xestionado pola Libraría e Editorial Tamuxe. Será precisamente na sede da Editorial Tamuxe, que conta co único futbolín profesional Presas EVO do Baixo Miño, na que se dispute esta Liga Nacional.