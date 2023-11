O Rosal prepárase para o Nadal

O Rosal prepárase para festexar o Nadal. Así, dende o Concello teñen abertos os prazos tanto para participar no tradicional mercado como no campamento.

O Mercado de Nadal é “un lugar de oportunidades para as persoas que realizan traballos relacionados coa artesanía e co deseño, un espazo que permite cada ano visibilizar o traballo e o talento creativo e innovador de artistas artesáns da nosa vila”, recorda a alcaldesa, Ánxela Fernández.

Abrirá as súas portas os días 2 e 3 de decembro no salón de exposicións do Concello e o público poderá visitalo de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas.

Todas as persoas interesadas en participar e ter un posto no mercado deberán presentar a súa solicitude de participación no Rexistro do Concello con prazo ata o vindeiro martes, 21 de novembro, acompañada da documentación correspondente.

Como é habitual, o mercado estará aberto á participación de asociacións sen ánimo de lucro, persoas produtoras e vendedoras de produtos gastronómicos (repostería, mel, queixos, marmeladas, turróns...) e persoas artesás dedicadas aos máis diversos sectores.

Establecerase un máximo de 15 postos para a celebración deste mercado que se concederán por estrito orde de entrada da solicitude. Ademais, soamente se concederá un posto por participante, que deberá traer a súa propia instalación e decoración e que deberá ser o máis atractiva posible e adaptada á temática da época de Nadal.

Por outra banda, o Concello do Rosal prepárase un ano máis para organizar o campamento de Nadal para que a cativada da casa “poidan gozar das vacacións escolares cunha morea de actividades lúdicas e educativas e axudar a rosaleiros e rosaleiras a conciliar a vida familiar e laboral”, como explica a alcaldesa.

O campamento desenvolverase os días 26, 27, 28 e 29 de decembro e o 2, 3, 4 e 5 de xaneiro de 08.45 a 14.15 horas e estará destinado a nenos matriculados en 4º, 5º ou 6º de Educación Infantil ou Educación Primaria neste curso escolar. O Concello ten aberto o prazo de solicitude de praza ata o vindeiro mércores, día 22, ás 14.00 horas.

Ofertaranse un total de 25 prazas, reservándose dúas para nenos que precisen dun apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional ou doutra patoloxía, e poderán optar a elas rapazada empadroada no Rosal ou non empadroada pero que o seu pai, nai, titor ou titora traballe ou posúa un negocio no Rosal. No caso de sobrar prazas, o campamento abrirase ao resto da poboación.

A actividade terá un custe de 20 euros por participante e as solicitudes de praza deberán presentarse con toda a documentación necesaria a través da Sede Electrónica ou de forma presencial no Rexistro do Concello.

O Concello elaborará unha listaxe de persoas adxudicatarias das prazas así como unha listaxe de reserva tendo en conta as diferentes circunstancias de baremación.