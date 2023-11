Tomiño foi a localidade elixida para acoller a gala de entrega de distincións do programa Vilas en Flor, unha iniciativa que procura a mellora ambiental, social e económica dos concellos galegos e que chega á súa sexta edición cun novo récord de participantes. Un total de 39 municipios de toda Galicia, nove deles da bisbarra, competirán polas flores de honra, o distintivo que recoñece a súa xestión dos espazos verdes e que concede un xurado especializado composto por persoas expertas de recoñecido prestixio no ámbito do paisaxismo, o viveirismo, a bioloxía e a formación agraria.

Será o vindeiro venres, 24 de novembro, ás 12.00 horas no auditorio de Goián, onde se faga entrega desas flores. Baiona, Gondomar, Mondariz, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño e Tui optan a revalidar o seu recoñecemento neste certame, pois todos eles contan xa con flores outorgadas en edicións pasadas. Coa novidade, neste 2023 de Ponteareas e O Rosal que se suman por vez primeira a esta iniciativa. Organizado pola Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor) e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), o programa Vilas en Flor valora dende a traxectoria e as accións levadas a cabo polos concellos galegos de menos de 40.000 habitantes para mellorar e resaltar os espazos verdes urbanos ata a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación cidadá no coidado da contorna. Nesta edición participarán 15 municipos da provincia de Pontevedra, 15 da Coruña, 6 de Ourense e 3 de Lugo.