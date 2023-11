O Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño avanza no seu traballo por tecer lazos para promocionar o territorio de xeito unido e dende todos os sectores. Neste camiño, o vindeiro martes 21 de novembro organiza a cuarta edición do seu workshop para empresas turísticas, unha xornada de traballo en rede que servirá para poñer en contacto a entidades turísticas con empresas doutros sectores dos 14 concellos do territorio.

Nesta cuarta edición, participarán os principais touroperadores e axencias de receptivo galegas, que se darán cita en Oia para tecer unha rede de traballo e fomentar a creación de paquetes e produtos turísticos que involucren á oferta turística e ao sector terciario. A colaboración coas axencias de viaxe que posúen unha ampla experiencia na comercialización de produtos turísticos a nivel nacional e internacional permitirá facilitar o acceso das empresas turísticas do Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño ás canles de comercialización e promoción máis relevantes. Durante a xornada disporanse mesas de traballo nas que as diferentes empresas que participen poderán establecer contactos comerciais cos operadores de receptivos galegos.