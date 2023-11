Con motivo do vindeiro 25N Día Internacional para a erradicación da Violencia contra as mulleres, o Concello de Nigrán promove, un ano máis, a campaña de sensibilización contra a violencia de xénero baixo o lema “Non da igual”, que invita a reflexionar sobre a violencia que sofren as mulleres e que non sempre se materializa en agresións físicas.

Con demasiada frecuencia as vítimas normalizan comportamentos como revisar o seu teléfono móbil, a reprobación da súa forma de vestir, o control das amizades ou a desvalorización das súas opinións, pensando que “non é para tanto” ou que “da igual”. A campaña “Non da igual” lanza un berro para dicir que eses comportamentos non son admisibles, interpela tanto a quen sofre a violencia como a quen a exerce, sen esquecer a quen a contempla e a tolera, permitindo achegarse a calquera franxa de idade. Estanse a celebrar obradoiros de educación audiovisual para a prevención da violencia de xénero nos catro centros escolares do municipio, dos cales resultarán uns vídeos que se proxectarán o vindeiro venres, día 24, ás 10,30 horas no auditorio municipal. Monicreques e monólogo Antes, mañá domingo, no mesmo lugar, ás 17.30 horas, terá lugar o espectáculo de monicreques “Dona Barriga Verde” a cargo de Larraitz Urruzola destinado ao público infantil e o venres 24, ás 19.00 horas, monólogo “En pé de igualdade” das actrices Arantxa Treus e Marta Doviro para o público adulto.