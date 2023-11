Mos está a destacar en diversos certames grazas ao bo facer da súa veciñanza. Por un lado, presume da súa campioa, medalla de ouro no Galiciaskills 2023 de Xestión de Aloxamentos Turísticos, Laura Pereira Ramilo, que se erixiu vencedora da súa categoría no 7º Campionato Galego de Formación Profesional, e representará á comunidade autónoma galega nestas olimpíadas a nivel nacional, que se prevé se celebren de cara a finais do vindeiro mes de abril de 2024. Por outra banda, a mosense Sheila Romay Calviño resultou gañadora (xunto con Paula Currás, de Cangas) da gala final do certame Miss Grand Galicia 2023, que se levou a cabo no auditorio do Centro Dotacional do Medio Rural de Torroso, onde Sheila foi elixida Miss Grand Costa Galega e representará a Galicia en Miss España.

Ámbalas dúas foron recibidas no Concello en recoñecemento aos logros acadados, nun encontro no que a alcaldesa Nidia Arévalo e concelleiros do equipo de goberno lles trasladaron os seus parabéns, desexándolles moita sorte nas futuras competicións. Laura ten 20 anos e é veciña e natural da parroquia de Cela. Cursou os seus estudos de Educación Primaria no CEIP Atín-Cela e a ESO e o Bacharelato no IES de Mos. Actualmente estuda segundo curso do Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos no CIFP Manuel Antonio. A medalla de ouro en recepción hoteleira recibida por Laura Pereira certifícaa como a mellor preparada neste sector a nivel autonómico. “Sempre souben que quería estudar Formación Profesional e descartaba a universidade, tiña claro que quería formarme en algo relacionado co turismo porque me encanta a atención persoal, o contacto co público e me considero unha persoa moi sociable e empática”, destaca Laura. Así mesmo, asegura que “a preparación para os Galiciaskills foi dura e intensa, xa que ademais das clases dedicáballe a preparar as probas 3 horas diarias 3 días á semana durante 2 meses”. Deste xeito Laura adestrouse en chegadas e saídas de clientes, custes, reseñas e redes sociais para poder levar á cabo á perfección as seis probas que tivo que realizar na competición en Silleda e que a levaron a acadar a medalla de ouro. Galicia Skills prolongouse durante dous días de competición no recinto feiral de Silleda no que participaron 200 estudantes de 84 centros diferentes que se puxeron a proba nas 24 competicións oficiais Sheila estuda terceiro curso do grao de Relacións Laborais e Recursos Humanos na Universidade de Vigo. Fai dous anos que comezou a facer sesións fotográficas como modelo pero nunca fixera pasarela, polo que este certame foi o seu debut sobre a mesma e logrou erixirse xa vencedora. Asegura Sheila que desde pequena lle gustaron os escenarios e o público, e participou no grupo de Play Back de Mos e na Comparsa de Pereiras. “A preparación para o nacional vai ser dura, tanto física como psicolóxicamente, pero é unha experiencia única que non todo o mundo pode vivir e vouna aproveitar ao máximo”, conclúe a Miss mosense. O certame de beleza feminina Miss Grand Galicia 2023 busca empoderar a mozas que desexen representar á súa comunidade autónoma en Miss Grand España e introducirse no mundo da moda.