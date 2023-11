O Centro de Información á Muller do Concello de Mos organiza unhas serie de actividades para conmemorar o 25 de novembro, Día Internacional da eliminación da Violencia contra a muller. Dende o CIM lembran que os casos de violencia rexistrados no que vai de 2023 xa superan aos do ano pasado, “sendo unha realidade durísima que nos ten que facer reflexionar sobre a importancia na prevención e sensibilización da sociedade contra a violencia machista, unhas accións e actividades neste eido dirixidas especialmente a xuventude e a poboación xeral”

Antonte, o Pazo de Mos, acolleu a Mesa Local contra a Violencia de xénero, no Pazo de Mos. O vindeiro martes celebrarase no IES de Mos unha charla informativa, concedida pola Secretaría Xeral de Igualdade, sobre agresións sexuais e violencia sexual. O venres 24, ás 11.00 horas en Puxeiros, será o acto de homenaxe e minuto de silencio en recordo das vítimas de violencia. Xa o día 29 de novembro levarase a cabo outra charla para o alumando do instituto, a cargo de Noelia Míguez. E o 1 de decembro haberá outra sesión informativa, neste caso dirixida ás familias, de María Couso, licenciada en Pedagoxía e fundadora de PlayFunLearning, no Pazo de Mos ás 18.30 horas. Ademais, durante o mes de decembro realizaranse diversos obradoiros nos centros educativos.