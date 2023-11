A choiva deu unha tregua na Cañiza durante a mañá do pasado domingo para celebrar a segunda edición do Trofeo Ciclocross Concello da Cañiza que congregou a máis de 240 participantes no circuíto, de 2.500 metros, habilitado nas instalacións do campo de fútbol das Augas Férreas e arredores.

A proba, organizada polo club ciclista Grupeta Pan De Zarco en colaboración co Concello, estivo aberta para as categorías de elite Sub 23 masculino e feminino, junior masculino e feminino, cadete masculino e feminino e master 30/40/50 feminino e master 30/40/50/60 masculino. Ademais, este ano por primeira vez, realizouse unha proba de promoción aberta para a categoría infantil na que puideron participar a cativada nada entre os ano 2010 e 2011. Entre participantes e público, fonte municipais cifra en más de 800 persoas as asistentes a esta proba que está incluída na Copa Galicia de Ciclocross e é puntuable para o clasificación de ciclocross da Real Federación Española de Ciclismo. O alcalde Luis Piña agradeceu o esforzo e o intenso e excelente traballo desenvolvido pola organización e persoal do Concello e tamén a colaboración dos establecementos e empresas da Cañiza.