O Concello da Guarda participou por cuarta vez nas xornadas profesionais do Fairway, o V Forum do Camiño de Santiago que se celebrou no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia en Compostela.

Durante dúas xornadas o Concello da Guarda participou no workshop que é o espazo dedicado ás reunións de traballo na que estiveron presentes preto de 40 axencias de viaxes e turoperadores de 16 países de todo o mundo.

Estas reunións de traballo permitiron o intercambio de información entre as axencias e o Concello. Ademais de promocionar A Guarda como o primeiro concello galego do Camiño Portugués da Costa e tamén como punto de comezo do camiño, procurouse coñecer das propias axencias a súas experiencias e as necesidades dos actuais peregrinos.

Nas máis de 30 reunións mantidas aproveitouse para destacar A Guarda como destino turístico cos seus grandes referentes: Monte Santa Trega, a cultura mariñeira, a gastronomía e, sen esquecer, o seu patrimonio natural e cultural tan relevante.

Estes contactos mantidos coas axencias e turoperadores confirmaron que estas empresas xa teñen ao concello guardés dentro da súa oferta, pero agradeceron a nova información para mellorar os seus produtos.

No caso doutras empresas que asistiron ao Fairway para comezar a dar os pasos para comercializar novos produtos, valoraron moi positivamente a información da Guarda e do Camiño. Con tal motivo, no vindeiro ano novas axencias ofrecerán A Guarda como etapa de inicio, o que facilitará que os peregrinos poidan coñecer con máis detalle a vila mariñeira antes de comezar a peregrinación a Santiago.