Dar pulo ao galego dun xeito gráfico e orixinal. Ese era o obxectivo da convocatoria dun certame de normalización lingüística que o Concello do Rosal realizou entre o alumnado do CPI Manuel Suárez Marquier e que buscaba atopar un deseño creativo co que ilustrar bolsas de tea que xa se repartiron entre toda a rapazada.

O resultado foron unha morea de propostas visuais únicas entre a que destacou a de Xavi Brey Domínguez, estudante de 4º de Primaria e gañador do concurso con “A forza dos elementos no galego: encantamento, auga, terra, vento”. O seu deseño, que agora xa adorna as bolsas de tea, “transmitirá unha mensaxe de orgullo e identidade lingüística”. A alcaldesa, Ánxela Fernández, subliñou a importancia “de fomentar a creatividade e visibilidade do galego dun xeito diferenciador, especialmente entre a cativada”.