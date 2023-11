O pasado mes de outubro de novo os datos de afluencia de peregrinos polo Camiño Portugués acadan cifras altamente positivas con 10.308 persoas que percorreron esta vía xacobea, dos cales un 31,5% iniciaron a ruta en Tui. Esta número consolídao coma segundo itinerario xacobeo logo do Camiño Francés, que contou con 27.304 peregrinos, e moi por diante do Camiño Portugués da Costa, con 6.948 peregrinos, ou do Camiño Inglés, que acadou 2.497 peregrinos.

Segundo os datos da Oficina do Peregrino da Catedral de Santiago de Compostela en outubro iniciaron o Camiño de Santiago en Tui un total de 3.242 peregrinos, converténdose Tui nese mes no cuarto lugar de inicio da peregrinación, logo de Sarria (14.634), Saint Jean Pied de Port (6.112) e Porto (3.452). Se sumamos os que comezaron na cidade irmá de Valença, 2.086 peregrinos (20 % do total), compróbase que na Eurocidade iniciaron a peregrinación un total de 5.328 peregrinos que representa máis da metade (o 51,7%) dos peregrinos xacobeos polo Camiño Portugués no pasado mes de outubro.

Do total dos peregrinos polo Camiño Portugués, un 75% deles (7.707) é de procedencia estranxeira destacando os portugueses (1.610), norteamericanos (1.034), alemáns (848) e brasileiros (439), superando os 200 peregrinos os que chegan de Italia, Canadá, Reino Unido ou Países Baixos.

O 25% restante, 2.577 peregrinos, son españois chegados dende Andalucía (791), Comunidade Valenciana (337), Madrid (324), Canarias (250) ou Cataluña (205).

A concelleira de Turismo de Tui, Ana María Núñez, estima que a continuidade da alta afluencia de peregrinos no mes de outubro “é unha excelente noticia “para a nosa cidade ao contribuír ao seu posicionamento cultural e turístico e a súa positiva repercusión no sector turístico consolidando a desestacionalización deste mercado”.

Destino sostible

Sumados a estes bos datos está a elección do Camiño Portugués como destino sostible na clasificación Best in Travel 2024 da editorial de guías de viaxe Lonely Planet.

Nesta relación a ruta xacobea vén definida nos seguintes termos: máis que un roteiro de peregrinación, o Camiño Portugués (Caminho Português de Santiago) é unha viaxe panorámica a través de Portugal e España a pé ou en bicicleta. Iglesias románicas, ríos e pobos antigos recibiranche ao longo do carreiro de 620 km que une Lisboa con Santiago de Compostela. Pase a noite en albergues de propiedade local, cee en restaurantes tradicionais e percorra pequenos pobos que tiveron dificultades cando os seus residentes emigraron en masa ás grandes cidades. Reduce a velocidade e goza da paisaxe cambiante mentres te fas amigo doutros viaxeiros ao longo do camiño.