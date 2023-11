Correos amplía o seu servizo de transporte de mochilas e maletas no Camiño Portugués prestándoo durante todo o ano. Por primeira vez, os peregrinos que realicen a Ruta Xacobea desde Tui ata Santiago de Compostela poderán contar co servizo de Paq Mochila todo o outono e inverno.

Correos facilita xa a través da web www.paqmochila.com este servizo nunha ruta que se consolida como unha das favoritas dos peregrinos, para que poidan recorrer as etapas sen necesidade de cargar coa equipaxe nin que esta se vexa afectada polas chuvias.

Ata este momento, o servizo estaba operativo xunto con outros nove camiños desde o 1 de abril ata o 31 de outubro e agora Correos amplíao e será ininterrompido, de luns a domingo, tamén na considerada temporada baixa.

O funcionamento do Paq Mochila é moi sinxelo: os carteiros recollen a partir das 8 da mañá a equipaxe dos peregrinos nos aloxamentos indicados e déixana nos seguintes nos que teñan reserva antes das 14.30 horas.

Ao chegar a Santiago de Compostela, os peregrinos tamén poden beneficiarse do servizo de consigna que Correos ofrece na oficina situada na Rúa do Franco, número 4, a dous minutos da Praza do Obradoiro, enviar a bicicleta de volta ao lugar de orixe co Paq Bicicleta ou resolver necesidades de envío de maletas ou equipamento co Paq Peregrino. Todos os servizos poden consultarse de xeito detallado na páxina web www.elcaminococorreos.com