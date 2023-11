A Fundación Filomena Rivero Alonso puxo en marcha este mes de novembro un ciclo de narración oral destinado á cativada do Concello de Redondela. Todos os xoves estase a celebrar un contaconto na sala infantil da biblioteca pública municipal Valle-Inclán de Redondela.

Baixo o título de “Tarde de outono. Contos en familia”, a fundación, coa colaboración do Concello, organiza estas sesións que son de balde e para as cales é preciso inscribirse previamente, dende o venres anterior a cada actuación a través do correo electrónico, escribindo un email ao enderezo info@tallerabierto.gal ou enviando unha mensaxe de WhatsApp ao número 617 340 323.

O xoves da pasada semana Iseo A Moura contou a historia “A grandeza do pequeno” e antonte foi a quenda de Raquel Queizás que lle narrou aos máis pequenos da casa unha nova historia da súa personaxe “A Viaxe de Nano”.

Dende onte está aberto o prazo para anotarse e poder asistir a seguinte sesión, a do vindeiro xoves día 23: “Pes de lobo” con Anxo Mouro, dirixida a público a partir de 4 anos. E o último día do mes, Bea Campos contaralle a nenos e nenas de 1 a 3 anos o conto “A nena e os Tres Osos”. Todas as sesións dan comezo ás 18.00 horas.