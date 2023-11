Os cítricos como alternativa para as terras agrarias abandonadas. Esta é algunha das conclusións ás que o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Condado Paradanta chegou co proxecto de cooperación LEADER “Viño e Froita” impulsado polo GDR do territorio e no que tamén participa o GDR Mariñas - Betanzos.

O obxectivo principal foi explorar a viticultura e a fruticultura como alternativas para o aproveitamento agrícola

No referente a fruticultura, o GDR aposta pola citricultura en ecolóxico como novo uso para ás terras agrarias abandonadas. Para iso, a posta en marcha dunha parcela piloto, situada no Concello das Neves, permitirá coñecer a rendibilidade e a adaptación das distintas variedades de cítricos ao territorio. A súa vez, dita parcela servirá como campo de prácticas e de formación para aquelas persoas que se interesen por este cultivo.

Viticultura

Ademais da citricultura e o deseño de estratexias sostibles para mitigación dos danos causados polas pragas (velutina, paxaros e xabarís), o proxecto de cooperación estuda as posibilidades de crecemento das explotacións vitícolas.

Neste eido, o GDR Condado Paradanta reuniuse con adegas e viticultores co obxectivo de coñecer as súas necesidades no referente a base territorial. Segundo o xerente do GDR, Paco González, os viticultores xa contan con áreas de crecemento identificadas, entre as que destacan as comunidades de montes, “unha alternativa que desde o GDR se considera susceptible de estudo, xa que esta opción debe avaliar as vantaxes e desvantaxes que formula”. Con todo, dende a entidade supramunicipal consideran que a creación de polígonos agrarios, adaptados ás características do Condado Paradanta, poderían, en parte, solucionar a carencia de superficie para á produción de viño e contribuír á ordenación do territorio.

O venres, xornada de clausura

Este proxecto, de carácter bianual e que está cofinanciado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) da Xunta de Galicia, fondos Feader e a Administración xeral do Estado, celebrará a súa xornada de clausura o vindeiro venres, 24 de novembro, na biblioteca municipal do Concello de Mondariz.

O evento dará comezo ás 11.00 horas e contará cunha benvida institucional na que participarán os presidentes dos Grupos de Desenvolvemento Rural participantes (Condado Paradanta e Mariñas Betanzos), o alcalde de Mondariz e representantes de Agader, da Xunta de Galicia.

A continuación presentaranse os traballos desenvolvidos, tanto no eido da viticultura, como no control das pragas, e os avances no desenvolvemento da fruticultura como novos usos para as terras abandonadas, cítricos no caso do Condado Paradanta e mazás na Mariñas-Betanzos.

A xornada, que está aberta ao público en xeral, pechará despois de xantar cunha visita á explotación de cítricos Rías Baixas en Tomiño.

Para asistir, tanto a sesión matinal como á de tarde, é preciso realizar inscrición a través do formulario que, para tal fin, o GDR ten habilitado na súa páxina web e ao que se pode acceder a través do código qr do anuncio na parte inferior desta páxina.