Diversos tótems con fotografías e información, e unha caseta de información central xunto a varias macetas, de gran formato, con árbores de camelias naturais de distintas variedades integran a mostra “A camelia, flor das galegas e galegos” que se pode ver dende onte en Tui.

Os tótems ou cubículos colocados no Paseo da Corredoira recompilan información sobre unha flor moi presente en Galicia pero “pouco valorada”, tal e como se sinala desde a Sociedad Española da Camelia (SEC), entidade organizadora desta exposición itinerante, en colaboración coa Deputación de Pontevedra e a International Camellia Society e baixo a produción de Grupo Norte Eventos.

Completa a mostra as fotografías de figuras galegas ilustres xunto coa peculiar flor que encabeza os textos, facendo o paseo visualmente atractivo. Ao longo do itinerario, poderanse atopar as imaxes de José María Fonseca Moretón, Xabier Fortes, Elena Ferro, Rita Vidal Mouriño, Susi Acuña, Iñaki Bretal, Manuel Doval, Judith Rodríguez ou Michel Touriño.

Esta mostra chega a Tui grazas á iniciativa da asociación Amigos Tudenses da Camelia (ATUCA) e do Concello e pode visitarse ata o vindeiro día 27 de novembro.