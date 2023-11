Baiona tínxese de lila

Co gallo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que se conmemora cada 25 de novembro, o Concello de Baiona, a través da Concellería de Igualdade, presenta unha nova edición do seu xa tradicional programa “Baiona Lila”, que trae consigo un mes dedicado a actividades para sensibilizar e educar contra a violencia á muller no municipio.

Durante o acto de presentación representouse a mesma performance que se volverá a escenificar o propio 25 de novembro, ás 12,00 horas na Praza do Concello, protagonizada polo alumando do CPI de Cova Terreña. Do mesmo xeito, aproveitouse para inaugurar a exposición “Ti contas, ti transformas”, que permanecerá aberta ao público no multiusos de Sabarís ata o día 25. Durante os sábados deste mes haberá unha actividade de concienciación culminando o último, día 25, o acto central de conmemoración deste día internacional. A Praza do Concello de Baiona acollerá ese sábado, ademais da performance, unha marcha contra a violencia de xénero. Ata o de agora xa se teñen celebrado diversos contacontos e obradoiros. Así Paula Carballeira e Bea Campos trouxeron ao multiusos de Sabarís os seus espectáculos “A pescadora de Bagdad as sete irmás e a balea” e “Elas contan moito”, respectivamente. Ademais, esta última presentou na galescola de Baiona “Entre arrolos e contiños”. Tamén nos colexios de Sabarís, Fontes, Belesar e Cova Terreña se realizou o taller “Educación emocional con perspectiva de xénero” e dentro do Programa Móllate coa igualdade da Anpa Belesar celebrouse o obradoiro “A sexualidade nace con nós, educamos dende a infancia”. A música é outra das protagonistas coas regueifas pola igualdade, un fermoso método para aprender galego e linguaxe non sexista e non homófoba, que se está a desenvolver en diferentes centros educativos. O pasado xoves foi a primeira sesión no IES Primeiro de Marzo, o cal volverá acoller outra o vindeiro venres; e o luns 20 e o xoves 23 farase no CPI de Cova Terreña. A cita de hoxe será ca sétima arte. Así, estar tarde proxéctanse dúas películas no multiusos de Sabarís. Ás 17.00 horas, para público infantil, poderemos ver “Calamity” e ás 20.00 horas, para adultos, “Matria”. Por último, onte presentouse o libro “Unha veciña de película” de Iria Misa.