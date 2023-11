O Concello de Arbo e o mercado municipal lanzan por segundo ano consecutivo a campaña de apoio ao comercio local para a próxima campaña de nadal, “Vén o teu mercado tamén en Nadal” .

Os establecementos da praza do mercado entregan aos seus clientes por cada compra un boleto que setes deberán encher cos seus datos e depositalo na urna colocada con motivo da campaña, ata o 20 de decembro. Entre todos os participantes sortearanse tres cestas con produtos do mercado, do comercio local e das adegas de Arbo, valorada a primeira en 120 euros, a segunda en 70 e a terceira en 50 euros.

O propósito desta campaña e seguir incentivando o consumo de produtos perecedoiros frescos e resaltar os valores de compra nos mercados, así como poñer en valor a profesionalidade e bo facer dos vendedores. “Mercar na Praza de Abastos de Arbo é garantía de calidade, bo servizo e atención personalizada así como garantía de boa compra”, puntualiza o alcalde, Horacio Gil.

De xeito paralelo, o Concello de Arbo pon en marcha, o vindeiro luns día 20 e ata o 15 de decembro a campaña do nadal de recollida de xoguetes. Unha iniciativa coa que se convida a todos os cidadáns a doar xoguetes (xogos de mesa, bonecas, coches, libros....... ) novos ou usados pero en bo estado que irán destinados aos nenos, de entre 0 e 15 anos, das familias con menos recursos do municipio.

Os xoguetes poderán entregarse no Concello de Arbo de luns a venres entre as 08.00 e as 15.00 horas ou os días 2 e 3 de decembro no mercadillo solidario “Arbo Nadal” .

Arbo Nadal

Precisamente, está aberta inscrición, ata o 28 de novembro, para participar neste mercadillo solidario de Nadal.

A participación é gratuíta, aquelas persoas, autónomos, empresas, asociacións, ONGS, que desexen montar un posto deberán cubrir o modelo de inscrición facilitado polo Concello e especificar na mesma, como condición indispensable para adxudicar os espazos, o tipo de produto a expoñer e vender, así como os metros cadrados necesarios para a colocación do posto, nome comercial e representante.

Para máis información poden escribir un correo electrónico ao enderezo oficinas.concellodearbo@gmail.com ou chamar ao teléfono 986 66 50 00.