O Concello de Soutomaior presenta a súa campaña de cara ao 25 de novembro, Día Internacional Contra as Violencias Machistas, baixo o lema “Gañémoslle ao machismo”. A iniciativa busca, segundo indican fontes municipais, denunciar como o machismo e o heteropatriarcado controlan as estruturas deportivas e exercen violencia contra as mulleres, impedindo que poidan exercer as súas disciplinas en igualdade de condicións que os homes.

Dentro desta campaña enfocada no ámbito deportivo, o Concello de Soutomaior decidiu facer unha forte aposta pola cultura, xa que se trata dun elemento cunha alta capacidade de concienciación. Así, o propio día 25 de novembro e trala concentración que o Concello convocou ás 12.00 horas na Alameda de Talo Río, o dúo Cintaadhesiva, formado por Silvia Penas e Jesús Andrés, levará a cabo unha performance na que conflúen disciplinas artísticas tan diferentes como poesía, música, ‘videoarte’ ou teatro, e que está pensada para ser unha “vivencia”, en palabras dos propios artistas. Teatro Nesa mesma xornada, a do vindeiro sábado, a compañía A Panadaría interpretará a súa obra “As que limpan” ás 20.30 horas no Multiusos de Arcade. Trátase dunha “sátira utópica inspirada na loita organizada das camareiras de piso dos hoteis por conseguiren uns dereitos laborais e sociais xustos”. A compañía contrapón nesta representación teatral a loita entre as traballadoras e propietarios e propietarias de cadeas hoteleiras que impoñen un “sistema turístico precarizador”. As persoas que estean interesadas en asistir deben inscribirse en gabinetesoutomaior.com. Finalmente, o día 1 de decembro, ás 19.30 horas, a libraría Loli de Arcade acollerá a presentación do libro ‘Bambú’ de Isabel Blanco. Trátase dunha obra que ten por obxectivo visibilizar e facer unha denuncia pública da violencia patriarcal existente no eido da familia. A propia Isabel Blanco será quen realice a presentación do seu libro para, tras o remate da mesma, desenvolver un coloquio co público asistente.