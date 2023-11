A Asociación Covelonatural organiza as súas agardadas Xornadas Micolóxicas e Ambientais que comezarán coas actividades para a rapazada do CEIP Antonio Blanco de Covelo. Un ano máis espertarán o interese dos escolares polo mundo dos fungos silvestres cunha charla didáctica seguida dunha saída para a recollida de cogomelos e a súa posterior clasificación. Logo, exporanas no auditorio municipal. Aprender interactuando co medio natural é o obxectivo desta xornada programada para o vindeiro mércores.

As xornadas continúan o sábado 11, esta vez para todos os públicos que poderán participar na ruta da mañá con saída ás 10.30 horas dende a praza Mestre Cerviño do centro urbano. Durante a saída, guiada por MycoGalicia Plantae, recolleranse cogomelos e aprenderase a identificalos para logo seren expostos no auditorio municipal. Ás 18.00 horas ofrecerase a charla “Reino Fungi: Lista Vermella e Cambio Climático”. A continuación, ás 20.30 horas, sesión de cine documental para desembarcar directamente no obradoiro de micogastronomía e tapeo/degustación micolóxica no bar O Buraco da man do cociñeiro Iván Méndez, responsable da cociña da Cidade Deportiva do Celta de Vigo.

O sábado día 25 de novembro haberá unha nova oportunidade de mergullarse no mundo do coñecemento dos fungos e nas súas posibilidades gastronómicas. Ás 10.30 horas arrancará a ruta guiada por MycoGalicia Plantae para identificar e recoller distintas especies que logo serán expostas. Ás 18.00 horas impartirase a conferencia “A rede da Vida: a simbiose animais -fungos” con posterior sesión de cine documental. Como colofón final terá lugar un novo obradoiro de micogastronomía tapeo/degustación co chef Iván Méndez no bar Lemos do barrio de A Ermida. Non faltará a música en directo como fin de festa a esta vixésimo novena edición das Xornadas Micolóxicas e Ambientais organizadas pola asociación Covelonatural en colaboración co Concello de Covelo e a Deputación de Pontevedra.

Inscrición aberta

As persoas que desexen participar deberán inscribirse previamente chamando ou enviando un WhatsApp ao número de teléfono 686 621 991. As rutas guiadas teñen custo de 5 euros por persoa ao igual que a participación nas degustación, tamén 5 euros, para contribuír a sufragar os custos de elaboración.