O Paseo da Corredoira inundarase do espírito do Nadal do 1 de decembro ao 5 de xaneiro coa celebración do Mercado de Nadal organizado polo Concello de Tui. Doce casetas de madeira, coidadosamente decoradas, albergarán os distintos postos de artesanía, gastronomía, decoración, agasallos, plantas… que abrirán diariamente achegando unha ampla variedade de produtos vinculados a esta época festiva.

O Mercado de Nadal, organizado pola concellería de Emprego e Comercio, publicou as bases que rexerán a celebración deste evento á vez que abría o prazo de solicitude para as persoas artesás e comerciantes interesadas en contar cun posto no mesmo, o cal remata mañá domingo. As solicitudes poderán presentarse ata ás 23 horas do 5 de novembro a través dun formulario en liña. Amais deberán enviar entre tres e cinco fotografías representativas do seus produtos ao correo mercadonadaltui@gmail.com. A participación é gratuíta aínda que se establece unha fianza de 150 euros.

Unha vez pechado o prazo de inscrición a organización procederá á selección dos expositores nos que se dará prioridade aos que presenten produtos de carácter artesán e producidos a pequena escala, valorarán contar con razón social en Tui ou na comarca, a calidade, singularidade e carácter diferencial dos produtos, a variedade de sectores que estean representados no mercado para facelo máis atractivo, que sexan produtos fabricados en Galicia, contar con carta de artesán, e a realización de talleres creativos.

As bases completas poden consultarse en tui.gal.

Tres quendas

Haberá tres quendas de participación, do 1 ao 12 de decembro, do 13 ao 24 de decembro, e do 26 de decembro ao 5 de xaneiro.

O Mercado de Nadal abrirá de luns a xoves de 17.00 a 21.00 horas; os venres de 17.00 a 23.00 horas; os sábados, festivos e vésperas de festivos, de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a 23.00 horas e os domingos de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas. Permanecerá pechado o 25 de decembro e o 1 de xaneiro.

A concelleira de Comercio e Mercado, Ana Núñez, convida a participar neste Mercado de Nadal que tanto éxito ten rexistrado en edicións anteriores. Salienta como “ao longo de toda a época de Nadal este evento converte a Corredoira no epicentro das celebracións desta datas, repercutindo tamén positivamente no comercio e na hostalería local”.