O Concello de Tomiño continúa ampliando a oferta formativa e de lecer para a mocidade. Así, a Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) organiza un obradoiro de arqueoloxía, un curso de dúas horas de duración no que a rapazada participante coñecerá e vivirá en primeira persoa como se traballa neste campo.

Dirixido a mocidade a partir de 12 anos, durante o obradoiro os participantes aprenderán como se localiza un xacemento arqueolóxico e participarán nunha escavación clonada de xacementos reais, onde aparecerán pezas orixinais ou réplicas indistinguibles das reais. Como detectives do pasado, o alumnado fará unha interpretación do acontecido alí, datando os materiais coa técnica do Carbono 14 e realizando un exame forense de ósos humanos antigos.

Estas serán algunhas das actividades deste obradoiro “cheo de leccións prácticas e divertidas sobre os coñecementos que achega a arqueoloxía”, apuntan fontes municipais.

Inscrición

O curso celebrarase o sábado 18 de novembro, de 11.30 a 13.30 horas, no Espazo Praza Cultura de Goián. As persoas interesadas en participar poden inscribirse a través da páxina web do Concello.