A castaña está a ser a raíña das festas tradicionais destes días. Como cada ano, achegándonos ao San Martiño, celebramos en Galicia o magosto e no municipio de Redondela hai marcados varios na axenda cultural deste último trimestre do ano. En Chapela celébrano mañá domingo, a partir das 17.00 horas no multiusos de Chapela, e estará amenizado coa música de Dorman DJ e do grupo folclórico Froles Mareliñas.

En San Martiño de Ventosela farano o día do seu patrón, o vindeiro sábado 11. Será no centro cultural A Miñoteira, a partir das 17.00 horas, con entrada de balde. E o seguinte domingo, o 19 de novembro, á mesma hora volverá haber castañas asadas, nesta ocasión na Alameda de Castelao en Redondela.

Logo da programación con motivo do Samaín as actividades culturais continúan na vila dos viadutos esta mesma fin de semana. Hoxe, ás 19.00 horas no multiusos de Chapela, concerto polo décimo aniversario Airiños do Mar de Teis; e no auditorio da Xunqueira, ás 20.00 horas, ET Suseia Danza presenta o seu espectáculo “O que non se ve” (entrada 3 euros). Tamén na Xunqueira, pero mañá domingo, ás 18.00 horas, volverá a haber función. Pakolas estrea “Cores, contos e rock’n’roll” coa Ramona Pequena (entrada 3 euros).

Para a seguinte fin de semana, ademais do magosto en San Martiño de Ventosela, terá lugar o domingo, día 11, ás 19.00 horas, a segunda das sesións do ciclo Humor na súa tinta co espectáculo “Ocho apellidos andaluces”. As entradas poden adquirirse en www.woutick.