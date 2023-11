Sabor a mar en Arbo

“Galicia sabe a mar” é a campaña da Xunta que busca consumir produtos do mar, impulsar a súa venda e poñer en valor o labor dos profesionais da pesca e do marisqueo. Este pasado sábado fixo parada na Praza do Mercado, en Arbo cunha das súas foodtrucks. Das 12.00 ás 15.00 horas e das 18.00 ás 21.00 horas, a veciñanza e os visitantes puideron degustar petiscos pensados para a campaña e realizados a base de produtos certificados do mar e da terra. A foodtruck desprazada estaba equipada cunha cociña completa con placas solares que dan enerxía a todos os electrodomésticos que leva instalados.