Como cada mes de novembro regresa ao Porriño a tradicional ruta de petiscos e tapas. Baixo o nome de D’Gusta Porriño un total de 37 establecementos hostaleiros da vila ofrecen unha degustación ao prezo único dun euro. Será todos os venres e sábados, entre ás 19.00 e as 23.00 horas.

1.000 euros en premios

Ademais, como sempre, a participación nesta iniciativa terá posibilidade de premio. Así, con cada consumición conséguese selar nunha cartilla, ao reunir catro selos diferentes éntrase no sorteo de once vales de compra, un de 500 euros e outros dez de 50 euros cada un para gastar na hostalería e no comercio local.

D’Gusta Porriño está organizado pola Asociación de Hostaleiros do Porriño en colaboración do Concello. “No Porriño xa é imposible pensar no mes de novembro sen os pinchos dos hostaleiros e as quedadas con amigos para facer a ruta”, apunta o presidente de Ahospor, José Manuel Fernández.