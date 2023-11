O vindeiro ano 2024 coinciden no Porriño dous aniversarios destacados. Por unha banda, cúmprense 150 anos do nacemento do arquitecto Antonio Palacios e, por outra, 100 da construción da casa consistorial, da cal precisamente é el autor, sendo a obra máis representativa das que deseñou na súa vila natal.

Con tal motivo, dende o Concello organizarán unha ampla programación ao longo de todo ano. “Antonio Palacios é un absoluto referente na vila e queremos poñer en valor o seu legado, especialmente o que deixou no Porriño”, explica o alcalde, Alejandro Lorenzo. O rexedor adiantou que unha das grandes propostas será a apertura da sala de exposicións Antonio Palacios, que contará cunha mostra permanente con todos os textos, debuxos, planos, maquetas e documentos que se gardan. “Temos moito material orixinal de gran valor, un verdadeiro tesouro cultural que queremos dar a coñecer”, engadiu. Ademais, entre outras iniciativas impulsarase a Ruta Palacios, como reclamo turístico e cultural. O groso da programación xirará en torno ao edificio da casa consistorial.